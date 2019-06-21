2019-06-21T09:52:59+03:00
Общество

«Волга, о которой мечтал мой отец»: в Ставрополе обсуждают тюнинг машины

Фотографию выложили в Instagram
Антон Шаповалов
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«Волга, о которой мечтал мой отец»: в Ставрополе обсуждают тюнинг машины«Волга, о которой мечтал мой отец»: в Ставрополе обсуждают тюнинг машиныФото: vk.com
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В социальных сетях активно обсуждают тюнингованный ГАЗ-21. Машину увидели в Ставрополе на улице Лермонтова, там её нашел случайный очевидец, который и выложил снимок. Комментаторы успели признаться, что видели удивительный автомобиль на Кавалерийской и в северо-западном районе.

Многих восхитила необычная машина. Кто-то пообещал отослать фотографию в Тольятти, чтобы те брали пример, а кто-то вспоминал рассказы своих старших родственников, которые мечтали о «Волге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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