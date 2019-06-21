«Волга, о которой мечтал мой отец»: в Ставрополе обсуждают тюнинг машины
Фотографию выложили в Instagram
«Волга, о которой мечтал мой отец»: в Ставрополе обсуждают тюнинг машиныФото: vk.com
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В социальных сетях активно обсуждают тюнингованный ГАЗ-21. Машину увидели в Ставрополе на улице Лермонтова, там её нашел случайный очевидец, который и выложил снимок. Комментаторы успели признаться, что видели удивительный автомобиль на Кавалерийской и в северо-западном районе.
Многих восхитила необычная машина. Кто-то пообещал отослать фотографию в Тольятти, чтобы те брали пример, а кто-то вспоминал рассказы своих старших родственников, которые мечтали о «Волге».
ИСТОЧНИК KP.RU