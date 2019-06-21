Людей в Кисловодске переправляют на лодке по воздуху
Аттракцион для самых смелых
Фото: https://www.facebook.com/pg/medextrempark/posts/
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Бери весло и полетели. Фотография мужчин в лодке над обрывом поразила ставропольцев. Для любителей пустить адреналин в кровь на Медовых водопадах в экстрим-парке работает аттракцион. Стать небесным воздухоплавателем на надувной байдарке, прикрепленной к канату над обрывом, может каждый за приемлемую сумму. Пассажирам открывается вид на красоты Кисловодска с высоты нескольких десятков метров.
ИСТОЧНИК KP.RU