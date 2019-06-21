2019-06-21T15:55:06+03:00
Общество

Главы Чечни и Ставрополья вошли в топ-10 рейтинга губернаторов-блогеров

Они занимают второе и восьмое место
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров и Владимир Владимиров попали в десятку самых цитируемых глав региона за май. Представители Северного Кавказа заняли второе и восьмое место соответственно. Данные подвела IT-компания «Медиалогия».

Как отмечают аналитики фирмы, Рамзану Кадырову удержать второе место позволил его Telegram-канал. На нем он комментировал события, связанные с Россией. Так, Кадырова часто цитировали, когда США ввели санкции против специального отряда быстрого реагирования "Терек". Тогда глава Чечни афористично заметил, что огромная страна боится «маленькой» республики.

Владимиров смог занять восьмое место благодаря сообщению, что нападавшего на редакцию «Победы 26» поймали. Эта ситуация позволила губернатору Ставрополья подняться на одну строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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