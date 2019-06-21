В избиении восьми полицейских в Ингушетии подозревают группу лиц

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-21T17:28:09+03:00

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Следственный комитет по Ингушетии начинает расследовать инцидент, который произошел в среду, сообщает пресс-служба ведомства. Уже заведено уголовное дело по первой части 318 статьи (применение насилия в отношении представителя власти).

По материалам следствия, 19 июня группа неизвестных около республиканской больницы в Назрани избила восемь полицейских, которые в тот день несли службу. Кроме этого, обвиняемые открыли стрельбу и забрали в больнице только что поступившего больного. Полицейские как раз охраняли этого пациента. По версии следователей, преступление связано с внутритейповым конфликтом.

ИСТОЧНИК KP.RU