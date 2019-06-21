К 2027 году «Татарское городище» превратят в музей
Российские и зарубежные археологи проведут раскопки на территории городища
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К 2027 году крупнейший памятник Предкавказья превратится в масштабный музей под открытым небом.
В Ставрополе на выездном обговорят строительство подъездных путей для туристических автобусов и предстоящие археологические работы, к которым будут привлечены и зарубежные ученые. Все 234 гектара обследуют с помощью новейшей геофизической техники.
ИСТОЧНИК KP.RU