2019-06-21T17:31:44+03:00
Общество

К 2027 году «Татарское городище» превратят в музей

Российские и зарубежные археологи проведут раскопки на территории городища
Полина ШАПОШНИКОВА
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К 2027 году крупнейший памятник Предкавказья превратится в масштабный музей под открытым небом.

В Ставрополе на выездном обговорят строительство подъездных путей для туристических автобусов и предстоящие археологические работы, к которым будут привлечены и зарубежные ученые. Все 234 гектара обследуют с помощью новейшей геофизической техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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