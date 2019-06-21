В Грозном выключили электричество
Более 40 тысяч человек остаются без света
Изменить размер текста:
Высоковольтная линия электропередач "Грозный -Восточная" вышла из строя. Она питала электричеством 129 тысяч жителей столицы Чечни. Однако в скором времени за счет переключения на другие линии в домах 80 тысяч грозненцев снова загорелся свет. Тем не менее 43 тысячи человек по-прежнему остаются в темноте.
В Минэнерго России сообщают, что сидеть при свечах им осталось недолго. Аварийно-восстановительные работы идут полным ходом и скоро завершатся.
ИСТОЧНИК KP.RU