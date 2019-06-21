В Грозном выключили электричество

СЕГОДНЯ 22:15 2019-06-21T22:15:54+03:00

Более 40 тысяч человек остаются без света

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Высоковольтная линия электропередач "Грозный -Восточная" вышла из строя. Она питала электричеством 129 тысяч жителей столицы Чечни. Однако в скором времени за счет переключения на другие линии в домах 80 тысяч грозненцев снова загорелся свет. Тем не менее 43 тысячи человек по-прежнему остаются в темноте.

В Минэнерго России сообщают, что сидеть при свечах им осталось недолго. Аварийно-восстановительные работы идут полным ходом и скоро завершатся.

ИСТОЧНИК KP.RU