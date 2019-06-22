2019-06-22T18:12:06+03:00
Общество

В Ставрополе посадили жителей Дагестана за сбыт фальшивых денег

Они были готовы поставлять в регион множество поддельных банкнот
Виталий КЛИМОВ
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В Ставрополе вынесли приговор двум жителям Хасавюрта за попытку сбыта фальшивой купюры в 5 тысяч рублей. Уроженцы Дагестана были готовы поставлять десятками подобные "деньги". Но нарвались на оперативника, который представился им покупателем, заинтересованным в приобретении крупной партии денег. Договорились, что сначала он купить одну фальшивку, чтобы убедиться в ее качестве, а там уж и несколько сотен.

- Во время контрольной закупки оба сбытчика были задержаны и арестованы, - сообщил "КП"-Северный Кавказ источник в правоохранительных органах региона. - По статье "сбыт поддельных денег" их признали виновными и приговорили к 1 году колонии общего режима. Кроме того, они обязаны выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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