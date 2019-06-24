2019-06-24T12:30:22+03:00
Происшествия

Министра из Ингушетии уличили в превышении полномочий

Он раздавал республиканские земли бесплатно
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии идет расследование уголовного дела против экс-министра экономического развития Умалата Торшхоева. Его подозревают в превышении полномочий.

Мужчина выдавал бизнесмену статус инвестора, чтобы тот пользовался региональной землей безвозмездно и не платил арендную плату. Преступление обнаружили сотрудники ФСБ России по Ингушетии.

Уже возбуждено уголовное дело по третьей части 286 статьи (превышение должностных полномочий). Бывшему министру грозит десять лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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