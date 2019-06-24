Погибшим под Брестом ингушам установят памятник в Белоруссии

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-24T13:58:52+03:00

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Памятник жителям Ингушетии, которые защищали Брест, откроют к тысячилетию города. Об этом договорилась республиканская делегация, прибывшая на встречу с представителями Белоруссии.

- В скором времени в городе будет благоустроен сквер памяти защитников Бреста — уроженцев Ингушетии в годы Великой Отечественной войны, - написал в соцсетях глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Кроме этого, он поблагодарил Алекскандра Лукашенко за то, что в его стране чтят подвиг ингушского народа. Евкуров пояснил, что при защите Бреста погибло 97 уроженцев Ингушетии. Одним из последних, кто оставался в городе, был старший лейтенант пограничных войск Умат-Гирей Барханоев.

ИСТОЧНИК KP.RU