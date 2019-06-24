2019-06-24T13:58:52+03:00
Общество

Погибшим под Брестом ингушам установят памятник в Белоруссии

Монумент возведут к тысячилетию города
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Памятник жителям Ингушетии, которые защищали Брест, откроют к тысячилетию города. Об этом договорилась республиканская делегация, прибывшая на встречу с представителями Белоруссии.

- В скором времени в городе будет благоустроен сквер памяти защитников Бреста — уроженцев Ингушетии в годы Великой Отечественной войны, - написал в соцсетях глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Кроме этого, он поблагодарил Алекскандра Лукашенко за то, что в его стране чтят подвиг ингушского народа. Евкуров пояснил, что при защите Бреста погибло 97 уроженцев Ингушетии. Одним из последних, кто оставался в городе, был старший лейтенант пограничных войск Умат-Гирей Барханоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чечне обезвредили давно забытую бомбу
В Ставрополе пропал 32-летний мужчина
Дагестанский суд рассмотрит дело против газпромовской дочки
На Ставрополье реже покупают авто в кредит
Ставрополец в 9 лет стал чемпионом мира
В Ставрополе выступят звезды детского «Голоса»
День отца в Минводах отметили футбольным турниром
Дагестанского певца включили в списки экстремистов
Матери задержанных с оружием дагестанцев объявили голодовку
На Ставрополье удалены с экзаменов 18 школьников
В костюме по грудь в море: шоумен из Северной Осетии вызывающе перепел "Синюю вечность"
На Ставрополье начнут работать с недозвонившимися до Путина
Где на Кавказе больше всего любят отечественный автопром
Ставропольский бизнес поднимают с колен отменой налогов
Два 9-классника на Ставрополье вытянули друга из Кумы
В Ставрополе создан памятник героическим медсестрам
На Ставрополье утонул мальчик
Экс-сенатора Арашукова хотят оставить под арестом ещё на три месяца
4 технопарка построят на Ставрополье к 2024 году