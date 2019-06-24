4 технопарка построят на Ставрополье к 2024 году

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-24T15:16:36+03:00

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К 2024 году на Ставрополье появится еще 4 технопарка «Кванториум» . Создавать роботов детей станут учить в Невинномысске, Буденновске, Пятигорске и Ставрополе. Появится и мобильный технопарк , краевой центр для одаренных детей. А в октябре откроется центр «IT-куб», где больше 400 школьников смогут научить языкам программирования.

На сегодняшний день в крае почти 150 тысяч детей или 38% занимаются дополнительным образованием. В последнее время в регионе сделан упор на научно-техническое направление такого образования.

ИСТОЧНИК KP.RU