На Ставрополье начнут работать с недозвонившимися до Путина

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-24T15:52:13+03:00

Ставропольцы, чьи вопросы не были озвучены в ходе «прямой лини», получат помощь

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На Ставрополье начата работа после «прямой линии» с президентом страны. В регионе займутся всеми вопросами поступившими из Ставрополья, но не озвученными в ходе «прямой линии». Соответствующее распоряжение дал губернатор края Владимир Владимиров.

Он попросил членов правительства включить вопросы в повестку ежедневной работы и регулярно докладывать о сделанном. В том числе разберутся с водоснабжением некоторых сел в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU