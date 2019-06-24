2019-06-24T15:52:13+03:00
Общество

На Ставрополье начнут работать с недозвонившимися до Путина

Ставропольцы, чьи вопросы не были озвучены в ходе «прямой лини», получат помощь
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье начата работа после «прямой линии» с президентом страны. В регионе займутся всеми вопросами поступившими из Ставрополья, но не озвученными в ходе «прямой линии». Соответствующее распоряжение дал губернатор края Владимир Владимиров.

Он попросил членов правительства включить вопросы в повестку ежедневной работы и регулярно докладывать о сделанном. В том числе разберутся с водоснабжением некоторых сел в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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