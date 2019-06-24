2019-06-24T17:22:09+03:00
Общество

Дагестанский суд рассмотрит дело против газпромовской дочки

С нее хотят взыскать 125 миллионов рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Дагестана 15 июля разберет иск «Даггаза» о том, чтобы взыскать с "Газпром газораспределение Дагестан" задолженность в размере 125 миллионов рублей. Как говорится в сообщении, долг накопился из-за того, что газпромовская дочка не платила за аренду с 2015 года.

Компания «Даггаз» проложил 5,5 тысяч километров газопровода среднего и низкого давления. Кроме этого, у неё есть 14 производственных баз на всей территории республики. Сама фирма работает в 12 района Дагестана и давно сотрудничает с «Газпромом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чечне обезвредили давно забытую бомбу
В Ставрополе пропал 32-летний мужчина
На Ставрополье реже покупают авто в кредит
Ставрополец в 9 лет стал чемпионом мира
В Ставрополе выступят звезды детского «Голоса»
День отца в Минводах отметили футбольным турниром
Дагестанского певца включили в списки экстремистов
Матери задержанных с оружием дагестанцев объявили голодовку
На Ставрополье удалены с экзаменов 18 школьников
В костюме по грудь в море: шоумен из Северной Осетии вызывающе перепел "Синюю вечность"
На Ставрополье начнут работать с недозвонившимися до Путина
Где на Кавказе больше всего любят отечественный автопром
Ставропольский бизнес поднимают с колен отменой налогов
Два 9-классника на Ставрополье вытянули друга из Кумы
В Ставрополе создан памятник героическим медсестрам
На Ставрополье утонул мальчик
Экс-сенатора Арашукова хотят оставить под арестом ещё на три месяца
4 технопарка построят на Ставрополье к 2024 году
Погибшим под Брестом ингушам установят памятник в Белоруссии