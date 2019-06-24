Дагестанский суд рассмотрит дело против газпромовской дочки
С нее хотят взыскать 125 миллионов рублей
Изменить размер текста:
Арбитражный суд Дагестана 15 июля разберет иск «Даггаза» о том, чтобы взыскать с "Газпром газораспределение Дагестан" задолженность в размере 125 миллионов рублей. Как говорится в сообщении, долг накопился из-за того, что газпромовская дочка не платила за аренду с 2015 года.
Компания «Даггаз» проложил 5,5 тысяч километров газопровода среднего и низкого давления. Кроме этого, у неё есть 14 производственных баз на всей территории республики. Сама фирма работает в 12 района Дагестана и давно сотрудничает с «Газпромом».
ИСТОЧНИК KP.RU