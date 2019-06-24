Дагестанский суд рассмотрит дело против газпромовской дочки

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-24T17:22:09+03:00

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Арбитражный суд Дагестана 15 июля разберет иск «Даггаза» о том, чтобы взыскать с "Газпром газораспределение Дагестан" задолженность в размере 125 миллионов рублей. Как говорится в сообщении, долг накопился из-за того, что газпромовская дочка не платила за аренду с 2015 года.

Компания «Даггаз» проложил 5,5 тысяч километров газопровода среднего и низкого давления. Кроме этого, у неё есть 14 производственных баз на всей территории республики. Сама фирма работает в 12 района Дагестана и давно сотрудничает с «Газпромом».

ИСТОЧНИК KP.RU