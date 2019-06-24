2019-06-24T17:59:55+03:00
Общество

Ингушский заключенный протестовал самоистязанием

Он был не доволен работой сотрудников колонии
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Прокуратуру Мордовии поступило заявление с просьбой проверить колонию, в которой отбывает наказание уроженец Ингушетии Исмаил Эсмурзиев. Он и несколько его сокамерников нанесли себе ранения в знак протеста против произвола сотрудников ФСИН.

Жалобу написала тетя заключенного Марем Эсмурзиева. Как она уверяет, однажды ей позвонил незнакомый номер, который ей рассказал о протесте её племянника. Слова неизвестного подтвердил адвокат осужденного. Свое письмо Эсмурзиева адресовала омбудсмену в Мордовии и уполномоченному по правам человека в Ингушетии.

Напомним, такие протесты не впервой видеть в мордовских тюрьмах. Ранее сообщалось, что осужденные пятой колонии, среди которых был уроженец Чечни, наносили себе травмы, чтобы обратить внимание на противоправные действия сотрудников ФСИН. Сами тюремщики расценивают такие действия как шантаж и провокацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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