Невероятное экстрим-шоу пройдет в Грозном
Представление претендует на попадание в Книгу рекордов страны
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27 июня представители Книги рекордов России оценят масштаб представления на воде. В Грозном выступят 39 экстремалов одновременно: будут летать флайбордисты, пройдут гонки на джетпаках, трюки на аквабайках и гидроциклах, шоу воднолыжников, фигуры вейкбордистов и джетсерферов, гонки на парусных яхтах, SUP-бордах и каяках.
Намечены и показательные выступления спецназовцев.
Шоу приурочено к первой детской парусной регате Чечни на Кубок Героя России Ахмата Кадырова.
ИСТОЧНИК KP.RU