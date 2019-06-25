2019-06-25T09:16:41+03:00
Общество

Невероятное экстрим-шоу пройдет в Грозном

Представление претендует на попадание в Книгу рекордов страны
Полина ШАПОШНИКОВА
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27 июня представители Книги рекордов России оценят масштаб представления на воде. В Грозном выступят 39 экстремалов одновременно: будут летать флайбордисты, пройдут гонки на джетпаках, трюки на аквабайках и гидроциклах, шоу воднолыжников, фигуры вейкбордистов и джетсерферов, гонки на парусных яхтах, SUP-бордах и каяках.

Намечены и показательные выступления спецназовцев.

Шоу приурочено к первой детской парусной регате Чечни на Кубок Героя России Ахмата Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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