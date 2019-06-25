Дагестан, Чечня и Алания задолжали за свет 50 миллиардов рублей
Республики Северного Кавказа, особенно Дагестан, Северная Осетия и Чечня, задолжали за электричество 50 миллиардов рублей. Ситуация никак не улучшается, заявил директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.
- Никакой положительной динамики на Северном Кавказе не наблюдается пока. Долги растут. Готовится системное решение по данным долгам, - сказал журналистам Иванов.
С его слов, рейтинг должников возглавляет Дагестан: на республике висит 40 миллиардов рублей. Дальше идут Чечня и Северная Осетия. Как отметил Иванов, проблема решается только в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. На Ставрополье все стабильно.
- Система неплатежей - она создана не компанией. Она создана теми низкими нормативами тарифов, которые установлены в системе ЖКХ. И эту проблему нужно решать исключительно на правительственном уровне, - добавил Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU