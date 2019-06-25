Ставропольские врачи лечат людей электрическим током
Медики Ставрополя провели 10 подобных операций
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В больнице скорой медпомощи Ставрополя врачи научились блокировать нейропатическую боль.
Неприятные ощущения возникают у таких пациентов не из-за механического повреждения, а из-за патологии нейронов в центральной или перефирической нервной системе. Врачи воздействуют электрическим током на определенные участки спинного мозга, которые отвечают за болевые ощущения. 70% боли снимается. Лечение показано людям с синдромом оперированного позвоночника, при поражении периферических нервов, при комплексном регионарном болевом синдроме.
Уже прошло 10 подобных операций, сообщили в пресс-службе минздрава СК.
ИСТОЧНИК KP.RU