2019-06-25T16:06:59+03:00
Здоровье

Ставропольские врачи лечат людей электрическим током

Медики Ставрополя провели 10 подобных операций
Полина ШАПОШНИКОВА
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В больнице скорой медпомощи Ставрополя врачи научились блокировать нейропатическую боль.

Неприятные ощущения возникают у таких пациентов не из-за механического повреждения, а из-за патологии нейронов в центральной или перефирической нервной системе. Врачи воздействуют электрическим током на определенные участки спинного мозга, которые отвечают за болевые ощущения. 70% боли снимается. Лечение показано людям с синдромом оперированного позвоночника, при поражении периферических нервов, при комплексном регионарном болевом синдроме.

Уже прошло 10 подобных операций, сообщили в пресс-службе минздрава СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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