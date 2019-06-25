Сложнейшие операции на артериях выполняют в Ставрополе
Больница краевого центра — вторая в стране по числу операций на артериях
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Ставропольская краевая клиническая больница вторая в России по операциям на артериях. В лидерах — Краснодарская краевая больница имени Очаповского.
В прошлом году в Ставрополе проведено свыше полутора тысяч операций на артериях, в том числе 804 сложнейших по реконструкции брахиоцефальных артерий. То есть благодаря восстановлению на магистральных сосудах кровь может беспрепятственно поступать к головному мозгу, тканям головы и верхних конечностей.
Единицы проводят подобные операции у нас в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU