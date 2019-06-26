2019-06-26T09:56:09+03:00
Общество

Евкуров извинился перед народом Ингушетии

Глава республики также простил всех своих обидчиков
Антон ШАПОВАЛОВ
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который ранее подал прошение об отставке, извинился перед жителями региона. Также Евкуров заявил, что сам простил всех тех, на кого до этого злился. С таким заявлением глава республики выступил на встрече с ингушскими старейшинами в Магасе.

При этом Евкуров возложил на общественников и совет тейпов обязанность не допускать того, чтобы жители Ингушетии ссорились и спорили. Он попросил их сохранить ту стабильность и спокойствие, которые были при нем.

Напомним, в понедельник Евкуров решил уйти с поста главы Ингушетии, но попросил не связывать его отставку с протестами, которые вызвало соглашение о границах с Чечней. По его словам, решение появилось уже давно, а Дмитрий Песков заявил, что прошение не стало для Кремля сюрпризом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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