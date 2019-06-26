Жителя Кабардино-Балкарии будут судить по шести статьям за эротическое видео

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-26T10:29:34+03:00

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В Кабардино-Балкарии будут судить 18-летнего жителя Баксанского района. Его привлекли сразу по шести статьям, среди которых мошенничество, распространение данных о личной жизни, вымогательство, оборот порнографии и грабеж организованной группой.

Как уверяет следствие, злоумышленник познакомился с девушкой 2003 года рождения. В ходе беседы он постоянно жаловался, что у него трудности с деньгами, и жертва сначала отдала ему свою бижутерию на три тысячи рублей. Затем девушка продолжила помогать возлюбленному, отдав уже украшения своей матери на 75 тысяч рублей.

Немного позже подсудимый занялся любовью с потерпевшей и снял это на видео. Следом последовала история о том, что телефоном, на котором хранился ролик, завладел его знакомый и теперь он требует 20 тысяч рублей. Эту сумму молодой человек вымогал у девушки. Таким образом за год обвиняемый получил от жертвы почти сто тысяч рублей.

Вверенные ему 20 тысяч не пошли на оплату долга. В апреле этого года парень решил завладеть телефоном силой и для этого собрал своих друзей. Они избили обидчика и забрали сотовое устройство стоимостью в 35 тысяч рублей.

Молодого человека и его сообщников задержали. Сейчас прокуратура утвердило обвинение и передало уголовное дело в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU