2019-06-26T11:15:35+03:00
Происшествия

Друг зверски избитых парней в Ставрополе: «Добивали их самокатами!»

В Ставрополе мужчины сломали парню челюсть в драке на Тухачевского
Полина ШАПОШНИКОВА
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В соцсетях Ставрополя разместили видео с дракой, произошедшей на улице Тухачевского поздно вечером 22 июня. Товарищ пострадавших рассказывает, что группа из 5 нетрезвых мужчин набросилась на двух молодых парней. Юноши получили тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и сотрясение мозга. Один до сих пор находится в больнице. «Избили просто так, без какой-то причины! Они добивали их самокатами, несмотря на начавшиеся судороги! Я просто не понимаю, как можно с такой жестокостью избивать людей! Там были рядом их жены и дети и они не вмешивались! Я бы лично с каждым из них хотел разобраться!»

Видео снимала хозяйка магазина, рядом с которым произошла драка.

Несмотря на снятые побои и доказательство в виде ролика, заявление в полицию не написано, а нападавших просят позвонить по телефону. Номер оставил однокурсник ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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