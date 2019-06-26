Появилось видео жестокого группового избиения в Ставрополе

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-26T11:01:29+03:00

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В Ставрополе засняли на видео жестокое избиения компанией пьяных мужчин молодого парня. Очевидцы говорят, что 4 или 5 прохожих возрастом 30-40 лет 22 июня около 22.00 часов набросились на двух молодых людей на улице Тухачевского. На записи несколько человек бьют уже лежачего юношу.

- В результате избиения, пострадавшие получили тяжёлые телесные повреждения. У одного - перелом нижней челюсти и сотрясение головного мозга, - говорят свидетели драки. - Видеозапись есть, побои сняты, заявление ещё не написано.

Появилось видео жестокого группового избиения парня в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU