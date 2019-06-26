Лечебные травки сажают в сквере Пятигорска
Понюхать шалфей и подучить таблицу химических элементов можно будет в новом сквере Пятигорска
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Фармацевтический сквер строят в Пятигорске.
Его обустраивают возле Медико-фармацевтического института. В сквере будут высажены можжевельник, шалфей, лаванда, эхинацея, травянистые многолетники и другие растения для производства лекарств. Каждое растение будет с табличкой с QR-кодом. А дорожки выложат плиткой с периодической таблицей Менделеева.
Растения подберут так, чтобы они радовали глаз практически круглый год.
ИСТОЧНИК KP.RU