2019-06-26T11:25:49+03:00
Общество

Лечебные травки сажают в сквере Пятигорска

Понюхать шалфей и подучить таблицу химических элементов можно будет в новом сквере Пятигорска
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фармацевтический сквер строят в Пятигорске.

Его обустраивают возле Медико-фармацевтического института. В сквере будут высажены можжевельник, шалфей, лаванда, эхинацея, травянистые многолетники и другие растения для производства лекарств. Каждое растение будет с табличкой с QR-кодом. А дорожки выложат плиткой с периодической таблицей Менделеева.

Растения подберут так, чтобы они радовали глаз практически круглый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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