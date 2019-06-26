2019-06-26T12:37:19+03:00
Происшествия

Уроженца Дагестана осудили за перевод денег террористам по просьбе родственника

Всего он перевел два миллиона рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Дагестана Шамиля Кадырова к восьми годам тюрьмы. Его судили по пятой части 33 статьи и первой части 205 статьи (пособничество в содействии террористической деятельности).

Как уверяет следствие, Кадыров по просьбе родственника перевел вверенные ему деньги на счет ИГ*. Для этого он использовал банковские карты других членов семьи, в том числе — матери и супруги. В 2016 году молодого человека задержали. Свою вину он не признавал, утверждая, что выполнял просьбу родственника.

*ИГ - запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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