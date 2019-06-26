2019-06-26T17:29:13+03:00
Общество

Жители Ставрополя не верят в благотворительность

Горожан спросили об их отношении к благотворительности
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе опросили жителей об их отношении к благотворительности, пишет информагенство «Победа 26». 49 процентов опрошенных согласны поделиться деньгами только с пострадавшими от природных катастроф и военных действий. 18 процентов не станут посылать свои кровные в фонды помощи, так как не уверены в честности подобных организаций.

9 % ежегодно помогают детдомам, приютам для животных, фондам развития культуры и науки. И совсем мало тех, кто расстается с частью зарплаты регулярно. 4 % опрошенных в Ставрополя делают ежемесячные пожертвования. 20% воздержались от точного ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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