В Дагестане ищут пропавшую красотку

СЕГОДНЯ 22:37 2019-06-26T22:37:41+03:00

Девушка уже больше суток не выходит на связь

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В Дагестане начались поиски пропавшей без вести Тамилы Ибрагимовой. Как сообщает ГУ МВД по республике, она ушла из дома 25 июня и с тех пор ее телефон выключен, и о местонахождении ничего не известно.

- Если вы располагаете какой либо информацией о местонахождении пропавшего обращаться по телефону 89994444808, - сообщают в ГУ МВД по республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU