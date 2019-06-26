В Дагестане ищут пропавшую красотку
Девушка уже больше суток не выходит на связь
Тамила Ибрагимова. Фото: ГУ МВД по республике Дагестан.
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В Дагестане начались поиски пропавшей без вести Тамилы Ибрагимовой. Как сообщает ГУ МВД по республике, она ушла из дома 25 июня и с тех пор ее телефон выключен, и о местонахождении ничего не известно.
- Если вы располагаете какой либо информацией о местонахождении пропавшего обращаться по телефону 89994444808, - сообщают в ГУ МВД по республике Дагестан.
ИСТОЧНИК KP.RU