В Дагестане выявили мошенничество с крупной суммой денег

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-27T10:35:14+03:00

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Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Дагестану выявил факт мошенничества с использованием должности. Возможно, вскоре против него заведут уголовное дело по соответствующей статье, передает пресс-служба ведомства.

Согласно данным МВД, 58-летний чиновник, который занимал должность замглавы одного из городов, оформил на себя участок земли в 60 тысяч квадратных метров. Для этого он подделал постановление своего начальника. Рыночная стоимость земельного надела оценивается в 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU