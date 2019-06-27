В Дагестане выявили мошенничество с крупной суммой денег
Подозреваемый занимал большую должность в администрации
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Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Дагестану выявил факт мошенничества с использованием должности. Возможно, вскоре против него заведут уголовное дело по соответствующей статье, передает пресс-служба ведомства.
Согласно данным МВД, 58-летний чиновник, который занимал должность замглавы одного из городов, оформил на себя участок земли в 60 тысяч квадратных метров. Для этого он подделал постановление своего начальника. Рыночная стоимость земельного надела оценивается в 1,2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU