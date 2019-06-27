Со стен «Динамо» в Ставрополе стирают англоязычные граффити
Реверанс иностранцам заменят фразой на русском языке
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В Ставрополе со стен стадиона «Динамо» стирают граффити, появившиеся там к Международной студвесне. Горожане возмущаются в социальных сетях уничтожением огромной надписи «Stavropol — city on top». Однако поводов для паники нет.
Фразу планируется переписать на русском языке. С отъездом зарубежных студентов сложностей с ее переводом ни у кого не возникнет.
ИСТОЧНИК KP.RU