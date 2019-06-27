2019-06-27T15:31:22+03:00
Общество

Дагестанские чиновники «потеряли» 241 миллион при строительстве школ

Трое госслужащих арестованы по подозрению в превышении полномочий
Андрей ЗОБОВ
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Чиновники брали откаты по госконтрактамЧиновники брали откаты по госконтрактамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане трио чиновников, распределявших гранты на строительство школ, «потеряли» 241 миллион рублей. Функционеры заключали с застройщиками невыгодные контракты с которых брали «откаты».

— Под следствием оказались три заместителя директора ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Саад Саидов, Юсуп Русулов и Магомедамин Казакбиев. Против них возбуждены уголовные дела по статье «превышение должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Силовики изучили документы и выяснили, что подписи функционеров стоят под контрактами на строительство трёх школ. Во всех соглашениях завышены суммы, что досконально демонстрирует аппетиты чиновников: у Казакбиева это 6 млн рублей, у Русулова — 52 млн, а у Саада Саидова — 183 млн рублей.

— Все фигуранты уголовного дела задержаны и заключены под стражу по решению суда. Идёт сбор дополнительных сведений и доказательств их вины. Следствие продолжается, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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