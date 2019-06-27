2019-06-27T16:25:21+03:00
Экономика

Владимир Ситников о потере урожая на Ставрополье: «Косим то, что есть»!

Засуха стала причиной потери урожая на Ставрополье
Полина ШАПОШНИКОВА
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Глава краевого минсельхоза Владимир Ситников встретился с аграриями в Минводах. Министру доложили, что ситуация в этом году сложная. Меньше ожидаемой нормы собирается горох и пшеница. Потери несут фермеры всех масштабов. Причиной такой обстановки аграрии назвали атмосферную засуху. В Минераловодском округе ряд сел и городов видели дождь в последний раз в конце мая.

Бесснежная зима 2018-2019 годов оставила метровый слой земли без запасов влаги, которой, в засуху, могли бы подпитываться растения. Владимир Ситников отметил, что ситуацию исправлять поздно, но делать нечего, нужно косить, то что есть.

Заставляет волноваться и ситуация с пожарами на полях, коих на Ставрополье зарегистрировано уже больше 20. Потеряно полтысячи га. В основном огонь уничтожает продукцию по вине людей.

- Я попрошу не стесняться в штрафах, если предупреждения не помогают, - отметил Владимир Ситников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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