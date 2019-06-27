Под Дербентом нашли старейший христианский храм

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-27T17:14:53+03:00

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Первая 3D-модель храма, зарытого под крепостью в Дербенте, появилась на сайтах вузов, чьи профессоры изучают находку. Говорится, что храм находится в северо-западной части крепости Нарын-Кала. Ученые датируют её появление 300 годом нашей эры, говорится в сообщениях.

При этом помещение, длина которого достигает 12 метров, полностью завалено землей. Из нее выпирает только часть купола. Исследователи до сих пор спорят, для чего предназначалось это сооружение. Есть три версии: это либо водохранилище, либо христианский храм, либо зороастрийский храм огня. Если подтвердится второе, то ученые констатируют, что нашли древнейший в России и один из самых древних в мире христианских сооружений. По предварительным данным, храм засыпали землей арабы в 700 году нашей эры.

- Прийти к единому мнению археологам не позволяет то, что раскопки храма, в течение двух веков использовавшегося как водохранилище, могут уничтожить объект культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому для исследования помещения ученые использовали метод мюонной радиографии, - сказано в сообщении ученых.

Как говорят противники идеи, что под Нарын-Кала водохранилище, этого не может быть потому, что подобное сооружение в крепости уже есть.

- Необычная постройка, в которой мы ставили свои детекторы, имеет форму креста, ориентированного строго по сторонам света, одна из сторон на 2 метра больше остальных. Как говорят археологи, начинавшие раскопки, это здание во время постройки было целиком на поверхности и оно стоит на наиболее высокой точке Нарын-кала. Ставить цистерну на поверхности, да еще на самой высокой горе? Это странно, - утверждают Наталья Полухина, ведущего эксперта НИТУ "МИСиС".

ИСТОЧНИК KP.RU