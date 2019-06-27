2019-06-27T17:54:30+03:00
Экономика

Больше 25 километров федеральных дорог перестелят на Ставрополье

Ремонт завершат в 2019 году
Полина ШАПОШНИКОВА
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К осени обновление ждет участки трасс Р-216 и Р-217 в сёлах Дербетовке и Ульяновке. На очереди мост через реку Золка в Кировском округе. Проходящий через село Подкумок участок дороги А-157 Минеральные Воды — Кисловодск будет расширен в этом году. Транспортный поток здесь активнее, чем может позволит себе двухполосная дорога. За сутки проезжает 25 тысяч автомобилей в сутки. Ей предстоит стать четырехполосной.

Больше 85 км трасс Р-217 Кавказ, А-167 Кочубей – НефтекумскЗеленокумск – Минеральные Воды, Р-216 АстраханьЭлистаСтаврополь, А-165 ЛермонтовЧеркесск защитят слоями износа, сообщили в управлении ФКУ Упрдор «Кавказ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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