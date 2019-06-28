2019-06-28T12:00:07+03:00
Общество

Американская певица из списка «Самых крутых» споет с парнями из Владикавказа

Запись трека уже прошла
Антон ШАПОВАЛОВ
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Американская певица из списка «Самых крутых» споет с парнями из ВладикавказаАмериканская певица из списка «Самых крутых» споет с парнями из ВладикавказаФото: Соцсети
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Американская певица Azealia Banks, выступающая в жанре рэпа и признанная одной из лучших в жанре за 2011 год, споет с MiyaGi и Andy Panda. Фотографии со студии появились на странице певицы в социальных сетях.

Запись трека прошла во вторник. Через день Azealia Banks поделилась своими эмоциями с подписчиками. Она заявила, что вечер записи был очень веселым. Этот день навеял ей воспоминания из Будапешта. Кроме этого, Azealia Banks надеется, что станет достойной русской женщиной.

До этого она выложила фотографию с битмейкером, который работает с владикавказскими певцами. Американка поблагодарила его за работу и отметила профессионализм парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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