В Чечне зарплаты платят, а Дагестан задолжал работникам 69 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-28T15:11:41+03:00

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За 5 месяцев на Северном Кавказе работникам задолжали 32 млн 531 тыс рублей. Учитывая предыдущие годы, общая сумма долга равна 165 млн 215 тыс рублей. И Дагестан стал лидером по невыплаченной зарплате на Северном Кавказе . Сумма долга в республике - 69 млн 54 тыс рублей . Самое интересное, что на начало года этот долг был равен 46 млн 139 тыс рублей, на 1 мая он вырос уже до 65 млн 942 тыс рублей, а сейчас составляет 69 млн 54 тыс рублей. То есть ситуация с долгами в Дагестане не просто застыла, но ухудшается.

Кабардино-Балкарская республика на втором месте по сумме долга - 31 739 000 рублей. Дальше идет Северная Осетия с долгом в 23 596 000 рублей, Ингушетия с 19 646 000 рублей, Ставропольский край с 16 319 000 рублей и Карачаево-Черкесия с 4 861 000 рублей. В Чечне этот вопрос не актуален, по данным Росстата, долгов у республики нет.

Основная причина почему работникам не платят на Северном Кавказе — отсутствие собственных денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU