2019-06-28T16:49:36+03:00
Происшествия

Нидерландский наркотрафик успели остановить в Дагестане

У местного жителя изъяли крупную партию веществ на тысячи доз
Антон ШАПОВАЛОВ
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Крупную партию экстази и амфетамина нашли в двух международных посылках в Махачкале. Они прибыли сюда нелегально из Нидерландов. Адресат признался полиции, что хотел продавать вещества в мелких дозах.

Дома у уроженца Дагестана нашли ещё 100 граммов гашиша. В ходе экспертизы выяснилось, что из полученного махачкалинец мог сделать тысячу доз экстази и пять тысяч доз амфетамина. С продажи он бы выручил не меньше шести миллионов рублей.

В операции участвовали сотрудники Федеральной таможенной службы, МВД и ФСБ по Дагестану. В отношении местного жителя заведено уголовное дело по второй части 229 статьи (контрабанда наркотиков или их аналогов), передает пресс-служба дагестанской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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