Нидерландский наркотрафик успели остановить в Дагестане
Крупную партию экстази и амфетамина нашли в двух международных посылках в Махачкале. Они прибыли сюда нелегально из Нидерландов. Адресат признался полиции, что хотел продавать вещества в мелких дозах.
Дома у уроженца Дагестана нашли ещё 100 граммов гашиша. В ходе экспертизы выяснилось, что из полученного махачкалинец мог сделать тысячу доз экстази и пять тысяч доз амфетамина. С продажи он бы выручил не меньше шести миллионов рублей.
В операции участвовали сотрудники Федеральной таможенной службы, МВД и ФСБ по Дагестану. В отношении местного жителя заведено уголовное дело по второй части 229 статьи (контрабанда наркотиков или их аналогов), передает пресс-служба дагестанской таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU