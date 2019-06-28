Адвокат из Ингушетии получил срок за сбитого ребенка

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-28T17:38:23+03:00

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Магасский районный суд приговорил члена Адвокатской палаты Ингушетии, по чьей вине в аварии пострадала девочка. Об этом сообщила Прокуратуры республики.

- Установлено, что в апреле 2018 года адвокат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомашине Mercedes-Benz в Магасе сбил ребенка. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, - говорится в сообщении ведомства.

Как уверяет следствие, 42-летнего адвоката признали виновным по второй части 264 статьи УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящем в состоянии опьянения, повлекшее тяжелый вред здоровью). Из-за того, что у подсудимого есть четыре ребенка, его приговорили к двум годам в колонии-поселении, а также мужчину лишили водительских прав на два года. Адвоката арестовали в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU