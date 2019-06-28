В КЧР начальница почтамта украла миллионы и попала под суд

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-28T17:51:29+03:00

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В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии прошел суд над начальником отделения почтовой связи. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканской прокуратуры, злоумышленницу признали виновной в крупном хищении с использованием должностных полномочий.

- В период с 1 марта по 3 апреля 2018 года гражданка присвоила вверенные бюджетные денежные средства в размере 3 641 207 рублей, - уточнили в ведомстве. - Как на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании подсудимая своей вины в содеянном не признала.

Женщине дали 4 года и 6 месяцев тюрьмы "условно" с аналогичным испытательным сроком и обязали вернуть украденное.

ИСТОЧНИК KP.RU