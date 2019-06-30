Гидрометцентр прогнозирует на Ставрополье жару и холода

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-30T14:16:11+03:00

Такая погода будет, как минимум, в воскресенье

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30 июня в Ставропольском крае установится неоднозначная погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Так, местами по краю стоит ожидать сильные дожди с грозой. Кроме этого, на жителей Ставрополья выпадет град. По прогнозу Гидрометцентра, скорость ветер 20-23 метра в секунду.

В то же время в северо-западных и северных районах края сохраняется большой риск воспламенения. Многие районы имеют отметку высокой пожароопасности (4 класс), а некоторые и высокой пожароопасности (5 класс).

ИСТОЧНИК KP.RU