Гидрометцентр прогнозирует на Ставрополье жару и холода
Такая погода будет, как минимум, в воскресенье
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30 июня в Ставропольском крае установится неоднозначная погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.
Так, местами по краю стоит ожидать сильные дожди с грозой. Кроме этого, на жителей Ставрополья выпадет град. По прогнозу Гидрометцентра, скорость ветер 20-23 метра в секунду.
В то же время в северо-западных и северных районах края сохраняется большой риск воспламенения. Многие районы имеют отметку высокой пожароопасности (4 класс), а некоторые и высокой пожароопасности (5 класс).
ИСТОЧНИК KP.RU