Для Евкурова сделали специальную должность в Министерстве обороны РФ

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-01T09:54:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров будет работать в Министерстве обороны России. Он станет 12-м заместителем Сергея Шойгу, среди обязанностей Евкурова будет подготовка и безопасность полетов.

Как поясняет пресс-служба ведомства, это один из главных постов в министерстве. Евкуров будет заведовать работой Главного управления боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации ВС России.

Должность, которую займет экс-глава Ингушетии, создали специально к его приходу. До этого момента делами авиации занимался другой человек. Однако решение учредить такой пост эксперты называют своевременным. На должность Евкуров будет входить в течение одного-двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU