2019-07-01T09:54:27+03:00
Общество

Для Евкурова сделали специальную должность в Министерстве обороны РФ

Бывший глава Ингушетии будет отвечать за воздушные силы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Экс-руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров будет работать в Министерстве обороны России. Он станет 12-м заместителем Сергея Шойгу, среди обязанностей Евкурова будет подготовка и безопасность полетов.

Как поясняет пресс-служба ведомства, это один из главных постов в министерстве. Евкуров будет заведовать работой Главного управления боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации ВС России.

Должность, которую займет экс-глава Ингушетии, создали специально к его приходу. До этого момента делами авиации занимался другой человек. Однако решение учредить такой пост эксперты называют своевременным. На должность Евкуров будет входить в течение одного-двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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