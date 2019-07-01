В 2019 году в Ставрополе завели больше 100 дел по нарокпреступлениям
44 человека попались на сбыте
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В Ставрополе церковь и власть решали, как побороть наркоманию. На заседании межведомственной антинаркотической комиссии с участием представителей правоохранительных органов и русской православной церкви в мэрии озвучили: с начала года в краевом центре фигурантами уголовных дел по наркопреступлениям стали больше 100 человек, 44 из них — сбытчики, сообщили в пресс-службе администрации города.
Методы борьбы - это рейды по местам сбора подростков, блокировка сайтов, торгующих наркотиками, работа центра «Здоровое Ставрополье», где лечат от зависимости.
ИСТОЧНИК KP.RU