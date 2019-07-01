Ставропольцы получили скидки на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-01T11:10:58+03:00

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Скидки на вывоз мусора получат льготники Ставрополья. С 1 июля еще два регоператора по обращению с ТКО объявили о послаблениях для отдельных категорий граждан. Правда, каждый регоператор сам определил, кто входит в число льготников.

С 1 апреля на оплате сэкономили 39 тысяч человек. Однако воспользоваться возможностью сэкономить могут те ставропольцы, которые не имеют задолженности, напоминают в министерстве ЖКХ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU