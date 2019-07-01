Ставропольцы получили скидки на вывоз мусора
Платить меньше будут отдельные категории граждан
Изменить размер текста:
Скидки на вывоз мусора получат льготники Ставрополья. С 1 июля еще два регоператора по обращению с ТКО объявили о послаблениях для отдельных категорий граждан. Правда, каждый регоператор сам определил, кто входит в число льготников.
С 1 апреля на оплате сэкономили 39 тысяч человек. Однако воспользоваться возможностью сэкономить могут те ставропольцы, которые не имеют задолженности, напоминают в министерстве ЖКХ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU