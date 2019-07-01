2019-07-01T13:28:20+03:00
Экономика

Застройщик из Ингушетии наживался на госконтрактах

Против него завели уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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Застройщик из Ингушетии наживался на госконтрактахЗастройщик из Ингушетии наживался на госконтрактахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело против руководителя фирмы «Проф-Строй», который недобросовестно выполнял взятые обязательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Согласно данным следствия, застройщик обязался до июля 2017 года построить два многоквартирных дома в Южной и Новой Реданте Малгобекского района. После того, как будет получено разрешение на использование 12 квартир, он должен был передать их подрядчику. Общая стоимость домов превышает 20 миллионов рублей.

Кроме этого, застройщик должна была зарегистрировать контракты, без которых соглашение не будет действительным. В августе 2017 года «Проф-строй» принес документы с нужными печатями, но позже выяснилось, что это была фикция. Застройщик сделал так, чтобы получить аванс в размере 3,6 миллионов рублей.

Дома до сих пор не сданы в эксплуатацию. В отношение руководителя «Проф-строя» открыли уголовное дело по четвертой части 159 статьи (мошенничество в особо крупных размерах). Материалы Прокуратуры переданы следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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