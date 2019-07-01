4 ставропольцев выкрали девушку с работы из-за неразделенной любви
Историю о кавказской пленнице по-ставропольски рассказала прокуратура Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге осудят жителей Ставропольского края за кражу женщины на глазах у коллег.
В декабре 2018 года 4 ставропольских парней похитили девушку прямо с рабочего места, пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Пленницу впихнули в автомобиль и удерживали, пока не вмешалась полиция. Обвиняемые находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU