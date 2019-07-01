Поезд из XX века бесплатно прокатит пассажиров по городам КМВ

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-01T16:51:52+03:00

Бронировать места можно уже сейчас

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Поезд XX века бесплатно повезет туристов по городам КМВ. Стилизованный ретро-поезд на паровой тяге начнет регулярные рейсы из Кисловодска в Ессентуки, Пятигорск и обратно в Кисловодск.

В поезде пассажиры смогут насладиться красотами и даже успеть погулять по городам во время длительных остановок.

Ближайший рейс 13 июля. Ознакомиться с графиком и забронировать место можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU