В Северной Осетии девушек вдвое больше, чем мужчин

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-02T09:34:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северной Осетии живет вдвое больше женщин, чем мужчин. К такому заключению пришли в министерстве здравоохранения республики.

Как отмечает министр Тамерлан Гогичаев, в Алании сейчас живет 162 тысячи человек, которые могут работать. Это 23,2 процента от общего показателя. Из них 113 тысяч женщин и 49 тысяч мужчин.

Есть также статистика по плотности населения. Во Владикавказе она составляет 1,1 тысяч человек на один квадратный метр. Но в Ирафском районе плотность не превышает 11 человек.

Северная Осетия, кроме этого, считается одним из самых долгоживущих регионов. Средний возраст здесь достигает отметки в 75,5 лет. До 2024 года в республике хотят увеличить этот показатель до 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU