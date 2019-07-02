В Дагестане не достроили треть запланированных объектов
Дагестан стал лидером на Северном Кавказе по числу недостроенных объектов. В республике их 1343, что составляет 33 процента об общего количества, передает пресс-служба Счетной палаты России.
В ведомстве также сообщили, что руководители регионов уже направили в Москву комплексный план по введению объектов в оборот. Кроме этого, известно, сколько всего в округе объектов незавершённого строительства.
Ранее глава Дагестана Владимир Васильев отчитался, что в 2019 году власти возобновят строительство 60 объектов. Из них 37 были заморожены на пять и более лет. Таким образом в Дагестане вскоре появятся семь школ, детский сад, две районные поликлиники, несколько спортивных объектов, 259 километров водопровода и 68 километров газовых труб.
ИСТОЧНИК KP.RU