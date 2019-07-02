2019-07-02T15:08:53+03:00
Происшествия

Организатор канала поставки наркотиков получил в Ставрополе 15 лет

При расследовании у членов группировки изъяли наркотиков на 50 млн рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Житель Кемерово создал на Ставрополье преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков через интернет. Организатор привлек к наркоторговле 20 человек, которые с 2014 по 2015 совершили больше 100 преступлений.

Все члены группы были задержаны, изъято из оборота больше 15 кг наркотиков на сумму превышающую 50 млн рублей.

Было возбуждено 105 уголовных дел, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю. Суд Промышленного района Ставрополя признал виновными всех членов группировки. Ее организатор получил 15 лет колонии строгого режима. Пособники — от 5 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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