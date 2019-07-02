2019-07-02T16:28:25+03:00
Общество

В Ставрополе стали чаще воровать цветы с клумб

Несколько обличительных видеороликов попали в соцсети
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе все чаще стали попадаться расхитители городских клумб. Недавно героями ролика стали двое мужчин, которых не смутило наличие оператора. Они сообщили ему, что цветы собираются бросить к ногам любимых женщин. Кстати, девушки тоже не прочь порадовать себя запрещенными цветочками. На втором видеоролике видно, как женщина рвет цветы из клумбы городского парка.

Как пишет «Победа26» , в мэрии города знают об участившихся случаях воровства с клумб, а в Горзеленстрое надеются на то, что похитителей найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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