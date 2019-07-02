Росавтодор проверил качество ставропольских дорог

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-02T16:55:33+03:00

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На Ставрополье побывали представители Росавтодорога с инспекцией. Комиссия проверила качество исполнения ремонта на улицах Мира и Лермонтова. Специалистов все устроило.

Оценил Росавтодор и ход работ на региональной автодороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское», городе Михайловске и Шпаковский район, а также село Старомарьевское Грачевского района. Эксперты донесли до глав муниципалитетов свои замечания, сообщили в пресс-службе краевого миндора.

ИСТОЧНИК KP.RU