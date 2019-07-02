«Страшно даже приезжать»: Чечню и Дагестан назвали самыми опасными регионами России

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-02T17:44:07+03:00

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Чечня и Дагестан стали самыми опасными регионами в России, а безопаснее всего в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Москве. Отечественные туристы рассказали, куда они путешествуют без опаски, а куда ехать боятся.

По итогам исследования Biletix, в котором участвовали более 1800 человек, на первом месте в антирейтинге оказался Дагестан — туда опасаются путешествовать 36% опрошенных. На втором месте Чеченская Республика с результатом в 34%. Замыкает тройку Москва и Московская область — 19%.

Интересно, что, согласно исследованию, Москва и Московская область вызывают у разных туристов совершенно противоречивые эмоции. Регион попал и в позитивный список самых безопасных мест в России, заняв второе место с 28,5%. На первом расположился Санкт-Петербург, набравший 51% голосов. Третья строчка за Татарстаном — 23,3%.

Самой безопасной из зарубежных стран оказалась Финляндия, за которую проголосовало 17% опрошенных. В пятёрку также попали Норвегия, Испания, Германия и Италия. Самой опасной для путешествий туристы считают Сирию — 25% опрошенных отдали свои голоса за неё. Вслед за ней расположились Афганистан, Сомали, Бразилия и Ирак.

ИСТОЧНИК KP.RU