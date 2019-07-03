Жаркая рабочая неделя установилась на Ставрополье

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-03T10:32:35+03:00

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До конца рабочей недели синоптики обещают на Ставрополье сильную жару. Солнце будет печь с 3 июля, по данным Гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +36. Осадков в среду не ожидается, они застанут ставропольцев в четверг и пятницу. Возможны кратковременные дожди с грозой и даже град.

В северо-западных районах края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность, в северной части — высокая.

ИСТОЧНИК KP.RU