Жаркая рабочая неделя установилась на Ставрополье
Температура достигнет 36 градусов
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До конца рабочей недели синоптики обещают на Ставрополье сильную жару. Солнце будет печь с 3 июля, по данным Гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +36. Осадков в среду не ожидается, они застанут ставропольцев в четверг и пятницу. Возможны кратковременные дожди с грозой и даже град.
В северо-западных районах края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность, в северной части — высокая.
ИСТОЧНИК KP.RU